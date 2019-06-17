IKEA пошутила над Apple, выпустив терку для яблок iDEALISK

И монитор, и системный блок внешне очень похожи на терку для продуктов / Фото: 360tv.ru
Компания IKEA выпустила терку для яблок со слоганом Designed for apples, высмеяв таким образом дизайн нового компьютера Apple Mac Pro, в самом деле напоминающий терку, сообщает телеканал "360".
Примечательно, что в написании обозначений своей продукции IKEA всегда использует только большие буквы, однако в этот раз компания отошла от этого правила и назвала терку iDEALISK. При этом отмечается контраст дешевизны терки с высокой ценой компьютера Mac.
Ранее компания Apple выпустила новый Mac Pro. Также был создан особый монитор для Mac Pro с 32-дюймовым LCD-дисплеем, разрешением 6016×3284 (6К Retina), увеличенными углами обзора и антибликовым покрытием.
В Сети многие отмечают инновационные функции новинки, но вопрос цены остается весьма спорным. Далеко не в самой лучшей конфигурации системный блок стоит 390 тысяч рублей. А цена вместе с монитором доходит до 1,5 млн рублей.
И монитор, и системный блок внешне очень похожи на терку для продуктов, что и послужило причиной для насмешек.
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