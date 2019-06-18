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Как комментаторы "Матч ТВ" гостили в Барнауле и сыграли в футбол с чиновниками

, ИА "Амител"
Организаторы обещают повторить подобное мероприятие через год

Фото: Андрей Каспришин/ "Алтайская правда"

Несколько лет назад барнаулец Михаил Меламед уехал жить и работать в Москву комментатором. Как рассказал он в интервью Amic.ru, это было его давней мечтой,  поэтому он для начала прошел профессиональные курсы, а потом уже с помощью голосования попал на "Матч ТВ". Михаил уже комментировал в паре матчи сборной России с Виктором Гусевым, а также работал на чемпионате мира по футболу в России. С 15 по 18 июня наш земляк пригласил сразу несколько топовых комментаторов федерального телеканала на Алтай, чтобы дать мастер-класс местным журналистам, пообщаться с юными футболистами, поиграть в футбол и съездить на родину к Василию Шукшину.

На Алтай приехали ведущие комментаторы телеканала: Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артем Шмельков, Роман Скворцов, Михаил Моссаковский, корреспондент "Матч ТВ" Денис Левко и пресс-атташе ХК "Спартак" (Москва) Владимир Самохин.

15 июня мэтры телевидения побывали в гостях в Алтайском госуниверситете, который не всегда выгоняет с охраной своих посетителей. 17 июня, московские гости встретились с местными журналистами, а также пообщались с теми барнаульцами, которые в этот день пришли в спортивный комплекс "Темп". Одним из самых интересных событий в рамках визита комментаторов стал мастер-класс для представителей СМИ. После большой развлекательной программы начался футбольный мини-турнир "Матч на Алтае". В нем приняли участие четыре команды: сборная комментаторов "Матч ТВ", команда известных спортсменов нашего региона, сборная правительства Алтайского края и команда спортивных журналистов барнаульских СМИ.

Победителем турнира стала команда регионального правительства. Второе место заняла команда известных спортсменов, а бронза досталась спортивным журналистам Алтая. 18 июня комментаторы отправились на экскурсию в Сростки, а дальше планируют немного отдохнуть в Горном Алтае.

По словам Михаила Меламеда, он намерен проводить подобные мероприятия каждый год и привозить на Алтай комментаторов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все наши алтайские приключения ещё ждут материализации в большой и красивый текст. Но Спасибо (нечеловеческих размеров) немедленно летит студентам АГУ, барнаульским коллегам и тем, кто свой выходной решил провести с нами на футболе). Это было грандиозно. Мы старались для Вас хотя бы немного раскрасить эти дни. И отдельный поклон @jazude_art за уникальный подгон "тур карикатур")! ❤️Барнаул. #россия #алтай #барнаул #матчтв

Публикация от Денис Казанский. Лично. (@kazzzansky)

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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