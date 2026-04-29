Т2 запустила масштабную модернизацию сети двух Алтаев

Работы проведут кластерами, чтобы минимизировать неудобства для клиентов

29 апреля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGQL6xH

Базовая станция / Фото: пресс-служба Т2

Т2 запустила программу обновления телекоммуникационной инфраструктуры в Алтайском крае и Республике Алтай. Компания полностью меняет оборудование на более современное, чтобы повысить скорость мобильного интернета, улучшить стабильность связи и расширить контроль за параметрами сети.

Скорость и стабильность

Первым этапом модернизации стали Алейск и Алейский район. Здесь инженеры за неделю полностью заменили все базовые станции. Работы проводили по кластерному принципу, чтобы снизить неудобства для пользователей. Несмотря на то, что оборудование обновляли в дневное время, специалисты сохранили доступность сервисов за счет точной настройки соседних станций.

Одновременно с заменой техники инженеры провели рефарминг — перераспределили частоты. Диапазон 2100 МГц, который ранее использовали для стандарта 3G ("Джи"), перевели на стандарт 4G/LTE ("ЭлТиИ"). Также на новых станциях запустили дополнительные каналы связи. В результате на части объектов пропускная способность сети увеличилась в три раза.

После этого средняя скорость загрузки в часы пик на базовых станциях Алейска и Алейского района выросла на 29%. Средняя скорость передачи данных от абонента к станции увеличилась в 2,4 раза. Также специалисты объединили несколько диапазонов LTE, что позволило вдвое повысить максимально возможную скорость загрузки. Сейчас она может превышать 300 Мбит/с на устройствах, которые поддерживают все диапазоны Т2 и оснащены модемами LTE Cat ("ЭлТиИ Кат") 14 и выше.

Дальнейшие планы

«Мы почти две недели после модернизации анализировали все параметры сети в Алейске и Алейском районе. Сейчас можем сказать, что добились отличных результатов. Уверен, наши клиенты оценят новые скорости и новое качество сети», — отметил директор филиала Т2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

По его словам, компания уже начала подготовку к обновлению оборудования еще в пяти кластерах двух Алтаев, а в ближайшие недели планирует приступить к работам в Барнауле. В Т2 рассчитывают провести модернизацию без заметных перебоев для абонентов и получить сопоставимые результаты и на других территориях.

T2

