Единороссы выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

Поправки в закон необходимы, чтобы собирать с водителей больше штрафов, считают в партии

30 апреля 2026, 21:05, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Единая Россия" выступает против снижения нештрафуемого порога скорости. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, передает "Российская газета".

Ранее в Центре организации дорожного движения заявили о готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч.

«Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. "Единая Россия" последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы», — сказал Якушев.

Наказание за превышение скорости предусмотрено КоАП РФ. За превышение ее на 20 км/ч грозит штраф 750 рублей. Это единственная мера, которая давно действует в отношении таких нарушителей.