Единороссы выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

Поправки в закон необходимы, чтобы собирать с водителей больше штрафов, считают в партии

30 апреля 2026, 21:05, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
"Единая Россия" выступает против снижения нештрафуемого порога скорости. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, передает "Российская газета".

Ранее в Центре организации дорожного движения заявили о готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч.

«Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. "Единая Россия" последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы», — сказал Якушев.

Наказание за превышение скорости предусмотрено КоАП РФ. За превышение ее на 20 км/ч грозит штраф 750 рублей. Это единственная мера, которая давно действует в отношении таких нарушителей.

Комментарии 7

Гость

21:30:31 30-04-2026

Только в случае приведения в порядок ограничений. Полгорода в двадцатках. Мы просто колом встанем.

Гость

12:04:43 01-05-2026

Гость (21:30:31 30-04-2026) Только в случае приведения в порядок ограничений. Полгорода ... Пробка стоит пока объезжающих ее хитрецов никому не мешающих запускают

Дмитрий

21:58:15 30-04-2026

Как неожиданно... Что не приняли... На другом наживутся...

Гость

14:11:28 01-05-2026

Дмитрий (21:58:15 30-04-2026) Как неожиданно... Что не приняли... На другом наживутся... ... Да, очень подозрительно. Ждем какого-нибудь подвоха

Гость

22:35:11 30-04-2026

Определили же, что трафик увеличивается, когда на 20 км/ч можно. Нам то без разницы. Нам чем хуже, тм лучше . Можно и по правилам ездить. По правилам ездить классно. В аварию практически не попадёшь, если не несчастный случай, конечно.

dok_СФ

11:47:52 01-05-2026

Л.м. Чаще еду на пределе разрешенного и каждый знак надо прибавлять 20, мелочь, но доли секунд на это уходит и на первом месте нарушений - превышение скорости. Более правильно иметь знаки скорости реальные (15-20-40-120 и т.д.), без лукавства.. И да, штрафовать за превышение на 1-3 км\час.

Гость

11:23:02 02-05-2026

Да сразу весь город на 20 поставить, и ездить на лошадях, машины ни к чему будут.
Не безопасность в основе таких предложений, а обычный отъём денег у населения, уже без штрафов из дома скоро не выйти будет.
Интересно, такое послабление чем компенсируют?

