Генсек ООН заявил об угрозе массового голода из-за конфликта на Ближнем Востоке

По его словам, конфликт грозит голодом 45 миллионам человек

30 апреля 2026, 22:03, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что конфликт на Ближнем Востоке грозит голодом 45 миллионам человек из-за нехватки удобрений и сокращения урожая. Его слова приводит РИА Новости.

«Рассмотрим <...> сценарий, при котором (конфликт. — Прим. ред.) затягивается до середины года <...> 32 миллиона человек оказываются за чертой бедности <...> Еще 45 миллионов человек столкнутся с проблемой крайнего голода», — рассказал Гуттереш.

По его словам, при сохранении перебоев в поставках до конца года миру грозит рецессия с серьезными последствиями для экономики и социальной стабильности. В первую очередь она скажется на развивающихся странах. Это приведет к массовой потере рабочих мест и росту уровня бедности.

Генсек ООН отметил, что последствия кризиса возрастают с каждой минутой из-за блокировки Ормузского пролива. Гуттереш призвал обеспечить свободу и безопасность этого маршрута.