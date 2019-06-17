Алтайский грузчик спрятал в туалете телефон и снимал людей на видео

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Змеиногорска, который обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает региональный СК.
"В конце апреля 2019 года обвиняемый, заранее внеся в свой мобильный телефон технические изменения, позволяющие вести скрытую видеозапись, разместил данное устройство в кабинке общественного туалета в магазине одной из торговых сетей Алтайского края, где он работал грузчиком, и произвел видеосъемку, нарушающую неприкосновенность частной жизни семи потерпевших", – говорится в сообщении ведомства.
Когда мужчина хотел забрать свой телефон с записью, он случайно выронил его в другую кабинку, в которой находился посетитель и, побоявшись быть застигнутым на месте преступления, скрылся.
Злоумышленника удалось установить. Обвиняемый свою вину признал, уголовное дело направлено в суд.
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