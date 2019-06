Megadeth отменяет концерты из-за рака горла у Мастейна

Дэйв Мастейн обнадежил поклонников, что медики пообещали вылечить болезнь

Дейв Мастейн / Автор: opethpainter – originally posted to Flickr as priest feast 21 – megadeth 04, CC BY 2.0, wikimedia.org