Организация офисного пространства в формате open-space*, получающая у нас все большее распространение, – не просто дань моде: такая модель не случайно стала популярной на Западе благодаря удобству доступа руководства к подчиненным, а также экономии полезной площади здания. Офис на открытой, не разделенной на кабинеты площади практичен и функционален: даже в небольшом помещении можно оборудовать рабочие места для большого штата сотрудников, а отсутствие стен способствует большей сплоченности коллектива. Какими еще преимуществами обладает этот прогрессивный формат и как подобрать для него идеальное помещение – разбираемся вместе с Amic.ru.
ПЛЮСЫ "ОТКРЫТОГО" ОФИСА
Помимо очевидной финансовой выгоды, к преимуществам офиса open-space относятся:
- Повышение продуктивности работы: отсутствие стен способствует более оперативному решению деловых вопросов.
- Упрощение контроля руководства за работой подчиненных, поскольку каждый сотрудник находится на виду.
- Более высокая степень доверия клиентов: открытое пространство всегда ассоциируется с честностью и прозрачностью услуг.
- Сотрудники меньше отвлекаются на посторонние, личные дела.
ГДЕ ОРГАНИЗОВАТЬ OPEN-SPACE ОФИС В БАРНАУЛЕ
Если вы решили организовать "открытый" офис, то стоит помнить, что при его проектировании необходимо будет учесть несколько моментов. Среди них – ясность и четкость представления о пространственной организации, достижение эргономичности без ущерба для психологического комфорта сотрудников и, наконец, грамотный выбор помещения, которое должно соответствовать современным нормативам для рабочих площадей (по вентиляции, уровню освещенности, звукопоглощению и т.д.).
Всем этим требованиям идеально отвечает недавно построенный современный комплекс на пр. Ленина, 195а, предлагая в Барнауле функциональные помещения как классического стиля, так и формата open-space с открытыми эргономичными рабочими местами на первом этаже. Состояние предлагаемых помещений – shell&core* ("под отделку"), что позволяет с легкостью адаптировать дизайн помещения под определенный бизнес.
ГОТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Наличие собственного помещения всегда свидетельствует об успешности бизнеса, делая его привлекательным в глазах инвесторов и кредиторов. Кроме того, преимуществами коммерческой недвижимости в доме на пр. Ленина, 195а являются:
- помещения от 150 до 320 кв. м свободной планировки;
- первый этаж с отдельным входом с удобным внешним доступом;
- естественно освещенное помещение;
- эффективные пространства с высотой потолков 4,8 метра;
- набор инженерных систем, которые существенно облегчат выполнение отделочных работ под ваши нужды. Система кондиционирования – центральная; система вентиляции – приточно-вытяжная; пожаротушение – система пожаротушения;
- собственная котельная позволяет круглогодично поддерживать комфортную температуру в помещениях, а также горячую воду в санузлах;
- электрические мощности 0,2 кВт на кв.м, возможность подключения отдельного электрощита и кабеля и резервного источника питания на случай аварий;
- обслуживание профессиональной управляющей компанией;
- скидка на покупку помещений цокольного этажа, на котором можно организовать служебные помещения.
Помимо офиса прогрессивного формата, уже сегодня здесь можно открыть:
1. магазин формата street retail* (фуд-маркет);
2. точку питания (закусочная, паб, кофейня, ресторан);
3. финансовое учреждение (банк);
4. медучреждение (аптека, поликлиника);
5. диспетчерскую;
6. нотариальную контору;
7. салон красоты;
8. кабинет юридической консультации;
9. call*-центр.
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*Оупен-спейс, шелл энд кор, стрит ритейл, колл-центр – прим.ред.