Больше двух третей (70%) россиян согласились с утверждением, что отец может ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже матери, следует из опроса ВЦИОМ.
Особенно распространена такая точка зрения среди молодежи – 90% опрошенных не сомневаются в родительских способностях мужчин.
В то же самое время больше половины (58%) опрошенных не согласились с тем, что когда мать зарабатывает деньги, а отец ведет хозяйство и следит за детьми – это нормально.
Да и на практике с подобным распределением ролей в семье абсолютное большинство (90%) респондентов не встречались.
Только 10% вспомнили, что у них есть знакомые, где женщина – добытчик, а мужчина – воспитатель и домохозяин.
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