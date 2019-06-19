Институт социально-политических исследований РАН опросил молодых россиян на предмет их отношения к сожительству, сообщает RT.
Как выяснилось, 20% граждан страны считает такую форму отношений между молодыми людьми и девушками совершенно неприемлемой.
За пять лет количество таких людей выросло, отмечают авторы исследования. При этом общее число негативно настроенных к сожительству людей достигло 25%.
Почти половина (48%) респондентов не видит ничего плохого в том, чтобы жить вместе без штампа в паспорте до рождения ребенка.
Еще 27% опрошенных не замечают никаких минусов в том, чтобы жить вместе и воспитывать детей, не вступая при этом в брак.
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