Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении главы одного из сельсоветов Павловского района Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в 2017 году подозреваемая изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги, на основании которой одной из местных жительниц удалось зарегистрировать в органах Росреестра право собственности на земельный участок площадью 1500 квадратных метров.
Эти действия обернулись тем, что муниципальное образование понесло имущественный ущерб.
Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу.
Комментарии
на мошенничество с подделкой документов больше смахивает