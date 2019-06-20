Работы по устранению повреждения на водопроводе на улице Эмилии Алексеевой продолжаются, сообщили в администрации Барнаула.
Также в мэрии уточнили, что сохраняется схема объезда для общественного транспорта.
Напомним, что повреждение на водопроводе было выявлено накануне рядом со зданием №55 по улице Эмилии Алексеевой.
На время устранения коммунальной аварии будет перекрыто движение на участке ул. Э. Алексеевой между перекрестками с улицами Глушкова и Малахова.
Объезд будет осуществляться следующим образом:
- для маршрутов № 35, 57,120, 51, 76: Малахова – П. Сухова – 40 лет Октября – Э. Алексеевой – далее по стандартной схеме;
- для маршрутов № 32, 4: Э. Алексеевой – Малахова – П. Сухова – 40 лет Октября – Э. Алексеевой – далее по обычной схеме.
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