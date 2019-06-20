Анна Исаева, работавшая пиар-директором покойной Юлии Началовой, рассказала о реакции родителей певицы на слухи о строительстве храма в ее честь, сообщает РИА "ФАН".
"Родители Юли ничего по этому поводу не думают. Они не воспринимают эту информацию всерьез. И не обсуждают даже", – отметила Исаева.
На днях инициативная группа из Воронежа начала сбор подписей в поддержку строительства храма в ее честь. Храм святой Иулии, по их мнению, можно возвести на месте Театра оперы и балета, который планируется снести в ближайшее время.
Стоит отметить, что к могиле певицы на Троекуровском кладбище в Москве началось настоящее паломничество. Некоторые из поклонников утверждают, что земля с могилы – лечебная, и ей якобы можно "заряжать" воду и кремы. А некий инвалид-колясочник, по слухам, вновь обрел способность ходить после посещения могилы Началовой.
История получила еще более странное продолжение, когда пошли разговоры о том, что крест на могиле Началовой "замироточил". После этого фанаты певицы потребовали причислить ее к лику святых.
Родители певицы все это время воздерживались от комментариев, никак не реагируя на шумиху в медиапространстве.
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса. Похороны состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище.
Комментарии
мракобесие
Уже в начале 20-го века был снят фильм (название не помню, вроде "Праздник святого Йоргена"......... Там два мошенника лечили друг друга... Мракобесие в кубе, куда катимся? Противно читать даже такие новости.