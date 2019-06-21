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Индивидуальный пенсионный капитал сформирует у россиян культуру сбережений

, ИА "Амител"
Например, при отсутствии медстраховки необходимо копить на непредвиденные расходы
По мнению эксперта, пенсионная система должна быть рассчитана как минимум на поколение / Фото: bishelp.ru

По мнению эксперта, пенсионная система должна быть рассчитана как минимум на поколение / Фото: bishelp.ru

Россиянам необходимо привить культуру сбережений перед тем как заработает система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на заведующего кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константина Ордова.

"С точки зрения положительных моментов нужно отметить, что если накопления станут собственностью, то будет внедрено и право наследования и возможность какого-то досрочного изъятия", – сказал Ордов.

Он отметил и вероятные минусы этого предложения, в частности связанные с инфляцией, гипотетической заморозкой программы и возможной необходимостью ее частичного финансирования за счет государства.

По мнению эксперта, пенсионная система должна быть рассчитана как минимум на поколение.

"Надо понять, какие ошибки были допущены в прошлой накопительной системе, почему ее надо переформатировать. А далее уже объяснять гражданам, доводить до них преимущества культуры сбережений, которая хорошо развита на Западе", – подчеркнул Ордов.

Он пояснил, что, например, при отсутствии медстраховки необходимо копить на непредвиденные расходы.

"В том числе для этого надо сделать внятный прозрачный инструмент с гарантиями государства, который бы мог использовать любой человек, накапливая себе на пенсию", – объяснил Ордов.

Он также предположил, что при условии добровольного подключения к накопительной системе количество участников программы изначально не превысит 2%. В целом осознанно прийти и сделать выбор по ИПК будут готовы только около 15%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.06.2019 09:55
гость

Есть еще 15%, которые не наелись "гарантий государства"?

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21.06.2019 10:00
krash

Правильно, давайте, еще и копить сами будем, и лечить сами и все сами, только налоги платить надо, а вот вопрос ЗА ЧТО? Я даю государству регулярные выплаты, налоги, госпошлины и т.д., а что дает государство МНЕ? Бесплатное образование - платное. Бесплатаня медицина - платная. Сколько можно то.

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21.06.2019 10:08
- гость -

Сколько ни говори "халва"... То есть несите ваши денежки нам/, а мы подумаем, будут они вашей собственностью, или нет. Сможете вы их получить или нет. Самим-то не смешно? Кто в здравом уме понесет свои деньги туда, где они будут уже не твои, а какого--то непонятного дяди, который потом будет решать, дать их тебе назад или нет. Ошибка была допущена одна, и ее уже не исправить - государство выступало и продолжает выступать в роли шулера. И полностью себя дискредитировало.

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