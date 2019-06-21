Группа жителей Алтайского края задержана пограничниками в Республике Алтай за незаконное заготовление лекарственных растений, которые являются краснокнижными.
"Семь человек, преимущественно жителей Алтайского края, задержали в Усть-Коксинском районе. Их обнаружили при ведении воздушного патрулирования в пограничной зоне", – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по республике. Всего у них было изъято более 1,2 тонны растений. Предположительно, речь идет о радиоле розовой, занесенной в Красную книгу России.
Нарушители привлечены к административному штрафу в размере 500 рублей. Сырье же направили на ботаническую экспертизу, чтобы точно установить видовую принадлежность растения.
Если подтвердится, что оно краснокнижное, суд назначит виновным наказание по административной статье "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений". Данной статьей для граждан предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей с конфискацией орудий и предмета нарушения.
Комментарии
)) давно так не улыбался. Задержанные в шоке наверное. Они больше никогда так не будут делать.
Ужасные штрафы. Вы издеваетесь? полторы тонны краснокнижных растений, и штраф такой же, как если бы пару цветочков?
А покроет ли, даже самый высокий штраф - 5000р и конфискация ножниц, или чем там резали тот ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ущерб?