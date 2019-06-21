В результате инцидента никто не пострадал/ Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Эвакуацию 18 человек провели в Барнауле пожарные из пятиэтажного дома на улице Чудненко — возгорание случилось на балконе, расположенном на четвертом этаже.
"Существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. Из-за сильного задымления в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы. Началась эвакуация из опасной зоны, всего из квартир были эвакуированы 18 человек", — уточняют в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В итоге огнеборцам удалось не допустить гибели и травмирования людей. 12 человек, включая двоих детей, эвакуировали из квартир расположенных ниже, и еще шесть жильцов с помощью спасательных масок вывели из задымленных жилых помещений.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и три единицы пожарной техники. Также были задействованы сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. Вероятная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем.
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