Ритуальное агентство в Волгограде вынудило клиента заключить с ним договор, расторгнув при этом контракт с другой фирмой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную ФАС.
Отмечается, что волгоградская ритуальная служба ООО "Совместное предприятие "Память" распространяет недостоверную информацию о том, что именно это агентство имеет право оказывать услуги по захоронению на кладбищах Волгограда.
Так, по данным ведомства, житель города для того, чтобы похоронить родственника, заключил договор с ООО "Радоница", однако "СП "Память", узнав об этом, вынудило клиента своего конкурента его расторгнуть и подписать с контракт с ним.
"Такая "обработка" велась ООО "СП "Память" как в форме оказания на гражданина (находящегося в понятном подавленном состоянии) своего рода психологического давления ("предложила … в настойчивой форме заключить договор с ООО "СП "Память"), так и в форме доведения до него недостоверной и несоответствующей законодательству информацию о том, что исключительным правом на оказание услуг по захоронению на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, каковой ООО "Радоница" не является", — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что такие действия ритуальной фирмы нарушают закон о защите конкуренции. В итоге "СП "Память" было выдано предупреждение о прекращении им "действий, содержащих нарушения антимонопольного законодательства".
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