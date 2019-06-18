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Бутина начала преподавать в тюрьме основы демократической системы США

, ИА "Амител"
"Маша сейчас активно занялась преподаванием", - рассказал ее отец
Марии удалось довольно успешно приспособиться к смене обстановки / Фото: кадр из видео

Марии удалось довольно успешно приспособиться к смене обстановки / Фото: кадр из видео

Уроженка Алтайского края Мария Бутина, приговоренная к тюремному заключению в США, занялась преподавательской деятельностью и намерена обучать других заключенных четырем предметам, пишут "Известия" со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

Бутину в конце мая перевели из распределительного центра Грейди в штате Оклахома в тюрьму города Таллахасси во Флориде.

Отец росиянки отметил, что его дочери удалось довольно успешно приспособиться к смене обстановки и на условия содержания она особо не жалуется.

"Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией", — рассказал он, добавив, что за эту работу положено даже небольшое финансовое вознаграждение.

По его словам, Мария обучает заключенных математике и английскому языку, а также преподает теорию вероятности и обществоведение. В рамках последнего предмета она ведет уроки основ демократической системы США.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина задолжала американским адвокатам 43 млн рублей. Фонд защиты национальных интересов выразил надежду, что к сбору средств подключатся различные организации, и отметил, что проблема в глобальном плане никак не решалась. На данный момент, по словам отца Бутиной, необходимо найти около 30 млн для полного погашения долга.

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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