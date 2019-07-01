Быть здоровым и бодрым, иметь красивое, подтянутое тело – модно: именно поэтому в нашем городе ежегодно открываются новые спортивные объекты – спортивные и тренажерные залы, учебно-тренировочные и фитнес-центры. Однако далеко не все из них становятся популярными, и это объяснимо: чтобы спортзал приносил доход, нужно изначально выбрать для него "правильное" место – не только отвечающее определенным гигиеническим требованиям, но и расположенное в зоне высокого автомобильного и пешеходного трафика.
ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ
Коммерческие помещения в жилых комплексах от застройщика всегда позволяют бизнесу быть ближе к клиентам – учитывая этот факт, компания "ПР-Холдинг" предлагает в Барнауле варианты рентабельной недвижимости. Одним из таких являются коммерческие помещения в новом здании на пр. Ленина, 195А.
Соответствующий всем требованиям СНиП и СаНПиН, этот объект расположен в непосредственной близости от первой линии делового центра, что гарантирует отличную транспортную доступность и хорошую проходимость. Дом находится в перспективном, развивающемся районе, где активно идет снос ветхого жилья и строительство нового, а значит, существует необходимость в росте объектов инфраструктуры. Открывая здесь спортивный центр, можно не сомневаться, что в самом ближайшем будущем он станет востребованным и популярным.
Приобретая коммерческие площади на пр. Ленина, 195А, вы получаете:
- помещения от 150 до 520 кв. м свободной планировки;
- два отдельных входа, изолированных от жилой части дома;
- большие оконные проемы и потолки высотой до 4,8 метра, которые визуально увеличивают и без того просторные апартаменты и наполняют пространство светом;
- современные архитектурные и новейшие инженерные решения, которые позволяют контролировать микроклимат спортивных сооружений (относительную температуру и влажность, скорость движения воздуха, уровень интенсивности шума);
- высокую проходимость: 683 квартиры жилого комплекса и соседних домов;
- обслуживание профессиональной управляющей компанией;
- скидку на покупку помещений цокольного этажа.
ГОТОВАЯ ИДЕЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Инвестиции в коммерческие помещения в новостройках – выгодное капиталовложение не только для тех, кто желает открыть собственный бизнес, но и для тех, кто хочет заработать на сдаче помещения в аренду.
Помимо рентабельного спортивного объекта, уже сегодня здесь можно открыть:
1. магазин формата street retail* (фуд-маркет);
2. точку питания (закусочная, паб, кофейня, ресторан);
3. финансовое учреждение (банк);
4. офис формата open space*;
5. медучреждение (аптека, поликлиника);
6. диспетчерскую;
7. нотариальную контору;
8. салон красоты;
9. кабинет юридической консультации;
10. call*-центр.
Спешите приобрести коммерческие площади в перспективном районе по выгодным ценам: цена от 29 900 руб. за кв. м действительна до конца лета!
Записаться на просмотр можно по телефонам: 8 (3852) 55-80-77, 71-77-01. Проектная декларация здесь.
*Стрит ритейл, оупен спейс, колл-центр – прим. ред.