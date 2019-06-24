Россиянам не понравилась идея работать четыре дня в неделю

Почти половина россиян не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырех дней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.
Переход на 4-дневную рабочую неделю не устраивает 48% опрошенных. Понравилось возможное нововведение 29% россиян.
Около 17% жителей страны отметили, что им все равно, сколько раз в неделю ходить на работу.
Из респондентов, которые не приветствуют данную инициативу, больше жителей небольших населенных пунктов в 100-500 тыс. человек (52%) и городов с населением 500-950 тыс. человек (50%), а также опрошенные в возрасте 60 лет и старше (58%).
Идея в основном пришлась по душе жителям Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырехдневной рабочей недели.
Комментарии
Неадекватные штоле?
Переход на 4-дневную рабочую неделю не устроил тех, кто работает 3 дня в неделю. ))
Опять печеньками заманивают, ждем опять не жданчика......а вот будь мне за 60, я б так и сказал - мы вкалывали 6 дней в неделю, так что нечего.......статистика у них понимаеШь.
не исключил установления в будущем четырехдневной рабочей недели
А в чем смысл, чтобы зарплату уменьшить?
За ту же зарплату я могу один раз ходить. Или вообще не ходить. Чушь какая-то. Наверное за уменьшение зарплаты предлагают поменьше работать
Если без урезания ЗП - согласен всеми руками и ногами.
Чиновники о себе заботятся. Кто-то из депутатов двигал инициативу, мол, мы хорошо работаем и все успеваем за 4
Дня, поэтому даешь 4-дневку с сохранием прежней зарплаты. Паразиты хотят больше не работать
> 24.06.2019 09:51
> Жоржик
> Если без урезания ЗП - согласен всеми руками и ногами.
Её и не урежут. Её просто поднимать не будут.
За некоторые зарплаты можно не только не приносить пользы, но даже чуть-чуть вредить...
Её и не урежут. Её просто поднимать не будут.
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её и так не поднимают. Даже уровень инфляции компенсироватьен могут
Я одного не пойму, откуда статистика такая?! Кого опрашивают? Работающий человек не может в принципе сказать, что ему без разницы сколько раз в неделю на работу ходить. Звучит как бред. Либо у него нет семьи, либо он на работе спит. Я например за! Конечно главное, что бы з/п не урезали, а лучше стоило бы поднять. Зарплаты в Барнауле не адекватно маленькие, нагрузка на работе огромная. По поводу комента о чиновниках согласна, они и так ни чего не хотят делать. Предлагаю, для слуг народа оставить 5 дневную рабочую неделю! Зарплаты они себе сделали такие, что могут вообще без выходных трудиться.
Предлагаю, для слуг народа оставить 5 дневную рабочую неделю! Зарплаты они себе сделали такие, что могут вообще без выходных трудиться.
Вам население страны вообще не жалко от слова СОВСЕМ??? Они за 5 дней столько бреда из себя извергают, что я боюсь подумать сколько смогут без выходных придумать...
Россиянам не понравилась, москвичам понравилась, значит будет.
24.06.2019 10:55
Ольга
мечты молодой девушки?
утопия. маасгвичи зарплату точно не потеряют. а вы скорее всего работать будете 4 дня, а получать как за три.
Ну надо же , в экономически развитых странах такой темой и не заморачиваются, а вот банановая республика опять какой то пшик выдала...Типа у нас экономика растёт слишком, надо притормозить, пусть остальные-то подтянутся к лидеру.