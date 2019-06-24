21-22 июня 2019 года в Алтайском крае прошел литературный фестиваль имени знаменитого поэта XX века Роберта Рождественского.

Фестиваль Роберта Рождественского. Начало

Открытие фестиваля состоялось 21 июня в Государственном музее истории и литературы искусства и культуры Алтая. С этим знаменательным событием музей поздравили министр культуры алтайского края Елена Безрукова, глава администрации Косихинского района Константин Татарников, и родственница поэта – жена его младшего брата Татьяна Рождественская.

Отметим, для ГМИЛИКА она не просто член семьи, а одна из первых людей, кто приезжал к ним на мероприятие и дарил возможность почитателям поэта прикоснуться к общению с его семьей и близкими людьми. Татьяна Рождественская – одна из первых, кто посетил малую родину поэта, и горячо поддержала создание мемориального музея в Косихе. Она же подарила музею архивные фотографии семьи и портрет Роберта Рождественского, созданный Никасом Сафроновым.

Масштаб растет

Проведение Рождественских чтений в стенах ГМИЛИКА стало уже традицией, причем масштаб праздника ежегодно возрастает.

"С 2011 года мы открываем Рождественские чтения в стенах нашего музея. Масштаб нашего праздника с каждый годом возрастает. С прошлого литературного фестиваля произошли глобальные изменения в августе прошлого года, решением правительства Алтайского края площадь музея в Косихе увеличена практически в три раза", – отметил директор музея Игорь Коротков.

Дочь поэта Екатерина Робертовна Рождественская передала в дар музею личные вещи Рождественских, которые будут представлены в экспозиции музея Косихи. По словам директора музея, это бесценный дар и новая экспозиция обещает стать уникальной.

Глава администрации Косихинского района Константин Татарников тоже пришел не с пустыми руками: в дар музею он преподнес часы с изображением Роберта Рождественского.

Во время открытия фестиваля были исполнены песни на стихи Роберта Рождественского, студенты читали стихи и отрывки из произведений поэта.

Продолжение фестиваля

После торжественного открытия литературного праздника в Барнауле эстафету фестиваля приняла косихинская земля – малая родина Роберта Рождественского. Основные мероприятия проводились в одном из самых красивых мест села – "Яр любви". Напомним, с 2012 года стало традицией проводить фестиваль именно там.

Что было?

На фестиваль приехали многие почитатели таланта Роберта Рождественского. Каждый нашел для себя что-то интересное. На мероприятии работали несколько площадок, где пели песни, читали стихи и показывали спектакли. Организаторы предусмотрели все, чтобы люди могли наслаждаться праздником до самого его завершения: много палаток с едой на любой вкус, аттракционы для детей, палатки с сувенирами с тематикой фестиваля. Например, здесь можно было приобрести магнит, значок, футболку или кружку с изображением Роберта Рождественского.

Также с "Яра любви" открывался очень красивый вид на село Косиха. Многим это место настолько понравилось, что они даже устроили настоящий пикник.

Кто приезжал?

Главными гостями фестиваля стали певцы Алёна Свиридова и Евгений Дятлов. Их встретили караваем и песнями. Алёна Свиридова рассказала, что многие советские песни, которые ей так нравились, в большинстве своем принадлежали перу именно Роберта Рождественского. Также артисты назвали Рождественского народным достоянием.

Что делали?

Вечерняя концертная программа в Косихе была очень насыщенна и собрала многотысячную толпу. На сцене читали стихи Андрей Расторгуев (Екатеринбург), Кристина Кармалита (Новосибирск). А также солисты новосибирского ансамбля Павла Шаромова исполняли военные песни.

Конечно, вспомнили и о том, что 22 июня в 1941 году началась Великая Отечественная война. В память об этом событии была объявлена минута молчания. А в вечерней программе было много песен о войне.

Как и ожидалось, самым впечатляющим стали выступления Евгения Дятлова, который под гитару исполнил песни Кима, Окуджавы, Высоцкого, и Алены Свиридовой, которая в авторском стиле исполнила песни на стихи Рождественского.

Атмосфера творчества

На фестиваль в Косиху приехало очень много зрителей с разных уголков Алтайского края. Так, Валентина Ивановна, жительница города-курорта Белокуриха, рассказала, что каждый год приезжает на фестиваль Роберта Рождественского. В этом году, по ее словам, приехали в два раза больше людей, чем в прошлом. "Мне всегда очень приятно бывать на этом фестивале, потому что атмосфера здесь очень душевная, пропитанная добротой и гостеприимством косихинской земли и ее жителей", – сказала Валентина Ивановна.

А Лидия Петровна из города Бийска приехала на фестиваль со своей семьей в первый раз: "Нам очень все понравилось. Теперь мы собираемся сделать посещение фестиваля Роберта Рождественского семейной традицией", – смеется женщина.

А молодой алтайский поэт Алексей Ерошин сказал, что все вокруг на этом празднике создавало такую творческую атмосферу, что у него возникли новые стихи.

Фестиваль завершился праздничным салютом.

Алина Паутова