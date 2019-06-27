Делегации шести стран нервно отреагировали на возвращение России всех прав в ПАСЕ, сообщает РИА "Новости".
В знак протеста зал Парламентской ассамблеи покинули представители Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии.
Однако акция никак не повлияла на итоговую резолюцию, возвращавшую российским делегатам в Совете Европы все отобранные ранее права.
"Российские полномочия в ПАСЕ подтверждены в полном объеме, без исключений и изъятий. Результаты голосования: за – 116, против – 62, воздержались 10", – констатировал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.
Комментарии
Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии.
Удивительно, кто бы мог подумать
зал Парламентской ассамблеи покинули представители Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии.
ой. а что случилось???
Ну ничего себе...
Однако акция никак не повлияла на итоговую резолюцию, возвращавшую российским делегатам в Совете Европы все отобранные ранее права.
вот до чего желание получить денег доводит )))
обиделись чтоли?