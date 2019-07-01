Ставка в 5% годовых по ипотечному кредиту сегодня является самой низкой из существующих. На нее могут претендовать те семьи, в которых родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года. На этих условиях ипотеку предлагают несколько банков Алтайского края, среди которых и государственный ВТБ.

Но если минимальная ставка по ипотеке в 5% годовых будет действовать как минимум до конца 2022 года, то цены на квартиры в Барнауле уже растут и становятся менее выгодными. По данным экспертов из Союза риэлторов Барнаула и Алтая, квадратный метр в 2019 году может прибавить в цене порядка 15-20%. И основной рост, считают специалисты, придется на вторую половину года – после того как строительство жилья перейдет на эскроу-счета с долевого финансирования.

Поэтому квартиру в новостройке в Барнауле рекомендуют приобретать именно сейчас.

Какая квартира подойдет для такой семьи, в которой двое, трое или больше детей? Конечно, жилплощадь нужна большая. И планировка должна быть такой, чтобы на ней с комфортом разместились все члены большой семьи.

Например, строительная компания "Мой дом" предлагает в жилом комплексе "Новый квартал" специальные "семейные квартиры" площадью от 62 до 73 метров. Это популярные сейчас "евротрешки", "еврочетырешки" и традиционные трехкомнатные квартиры. Они отлично подойдут для больших семей.

Отметим, что квартиры в "Новом квартале" спроектированы по законам эргономики и оптимального сочетания жилого и нежилого пространства. Вам не придется переплачивать за лишние квадратные метры, которые не будут использоваться. Более того, в таких квартирах предусмотрено два санузла, выделенная зона под гардеробную, что особенно важно для больших семей.

В цену квартиры входят и другие преимущества, которые оценят барнаульские семьи. Двор представляет собой закрытую охраняемую территорию без машин с новейшими детскими и спортивными площадками. А автомобиль можно припарковать на многоярусном паркинге.

Также в квартирах есть шумоизоляция на 360 градусов, поэтому соседи не будут беспокоиться из-за играющих детей.

ЖК "Новый квартал" находится в центре Барнаула на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. Закрытая охраняемая территория, многоуровневая парковка, эргономичные планировки и качественные материалы, удобное месторасположение – все эти плюсы есть у "Нового квартала".

Посмотреть квартиры и все преимущества ЖК "Новый квартал" можно, записавшись на бесплатную экскурсию по телефону 533-991.

Проектная декларация здесь.