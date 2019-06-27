Пресс-служба шоумена Стаса Барецкого распространила информацию о том, что Бари Алибасов снимется в фильме "Брат-3", сообщает ТАСС.
Он сыграет роль "главного продюсера России", которого будет пытаться убить девушка-киллер.
Также в съемках планируется использовать композиции группы "На-На", поклонником которой будет главный герой – младший брат Данилы Багрова. Старшего же брата сыграет сам Барецкий.
Ранее Барецкий рассказал подробности съемок фильма "Брат-3".
По его словам, одну из главных ролей исполнит молодой человек из Пятигорска Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки.
Одним из главных персонажей станет бывший спортсмен Вячеслав Дацик, известный под прозвищем Рыжий Тарзан. Он сыграет монаха, который будет препятствовать планам злодея.
Начало съемок запланировано на конец июля. Их завершение и выпуск картины в прокат ожидается в 2020 году.
Комментарии