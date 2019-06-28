Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times прокомментировал так называемое "дело Скрипалей", пишут "Ведомости".

Дело Скрипалей связано с отравлением 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) бывшего советско-российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало поводом для массовой высылки дипломатов обеих стран. Так, власти Великобритании заявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Позже к ним присоединились США, Канада, Украина, Молдавия и большинство стран ЕС – в общей сложности на родину отправились около 150 сотрудников российских диппредставительств. 30 марта Москва объявила персонами нон-грата дипломатов 23 государств.

"Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов... она, как говорят в России, и пяти копеек не стоит. Или пяти фунтов", – рассказал Путин о роли дела Скрипалей в межгосударственных отношениях России и Великобритании.

По его словам, политики двух стран оперируют миллиардными суммами и несут ответственность за судьбы миллионов людей.

"А Скрипаль, оказывается, шпионил против нас. У обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля, может быть, не надо было этого делать? Знаете, бесконечно, что первое: курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом", – подчеркнул Путин.

Также он опроверг причастность России к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери. По его словам, Скрипаль был осужден в России, отбыл свой срок и для государства не представлял никакого интереса. Однако ясно дал понять, что плохо относится к шпионам, которые предали свою страну.

"Измена – самое серьезное преступление, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, – совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", – сказал Путин.

Президент также выразил уверенность, что Россия и Великобритания, несмотря на разногласия в трактовке дела Скрипалей, заинтересованы в полноформатном восстановлении межгосударственных отношений, как и бизнесмены обеих стран готовы сотрудничать друг с другом.