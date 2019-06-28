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Путин о деле Скрипалей: "Вся эта возня вокруг шпионов и пяти копеек не стоит"

, ИА "Амител"
"Измена – самое серьезное преступление, и предатели должны быть наказаны", – отметил Путин
Путин ясно дал понять, что плохо относится к шпионам / Фото: 365news.biz

Путин ясно дал понять, что плохо относится к шпионам / Фото: 365news.biz

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times прокомментировал так называемое "дело Скрипалей", пишут "Ведомости".

Дело Скрипалей связано с отравлением 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) бывшего советско-российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало поводом для массовой высылки дипломатов обеих стран. Так, власти Великобритании заявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Позже к ним присоединились США, Канада, Украина, Молдавия и большинство стран ЕС – в общей сложности на родину отправились около 150 сотрудников российских диппредставительств. 30 марта Москва объявила персонами нон-грата дипломатов 23 государств.

"Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов... она, как говорят в России, и пяти копеек не стоит. Или пяти фунтов", – рассказал Путин о роли дела Скрипалей в межгосударственных отношениях России и Великобритании.

По его словам, политики двух стран оперируют миллиардными суммами и несут ответственность за судьбы миллионов людей.

"А Скрипаль, оказывается, шпионил против нас. У обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля, может быть, не надо было этого делать? Знаете, бесконечно, что первое: курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом", – подчеркнул Путин.

Также он опроверг причастность России к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери. По его словам, Скрипаль был осужден в России, отбыл свой срок и для государства не представлял никакого интереса. Однако ясно дал понять, что плохо относится к шпионам, которые предали свою страну.

"Измена – самое серьезное преступление, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, – совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", – сказал Путин.

Президент также выразил уверенность, что Россия и Великобритания, несмотря на разногласия в трактовке дела Скрипалей, заинтересованы в полноформатном восстановлении межгосударственных отношений, как и бизнесмены обеих стран готовы сотрудничать друг с другом.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.06.2019 13:05
- гость -

Какая-то странная концовка ответа...
"Всякое может случиться, но знайте: где бы вы ни были, где бы я ни был,. я всегда буду помнить о вас, я обязательно вас найду…"@

0  0
28.06.2019 13:15
- гость -

Интересно, как сложилась судьба двух полирователей шпилей Петрова и Боширова ?

0  0
28.06.2019 13:34
- гость -

Так что тереза хочет? Чтоб Петрова и Боширова выдали Британии,их бы там допрашивали для установления истины?Что бы такое про неё сказать,чтоб не сильно обидеть её поклонников?Баба базарная,наверное.

0  0
28.06.2019 14:08
- гость -

то 13:15
А судьба скрипаля папы и его дочки тебя не волнует?Где они,почему ничего не говорят?Ты в полной уверенности,что бриты тебе мозги не компостируют?

0  0
28.06.2019 14:16
- гость -

14:08
- гость -
А судьба скрипаля папы и его дочки тебя не волнует?Где они,почему ничего не говорят?

Кому? Убийцам? Что бы дотравили?

0  0
28.06.2019 14:22
- гость -


28.06.2019 13:15
- гость -


Странная тяга к странным знаниям. Ты из этих?

0  0
28.06.2019 14:24
- гость -

Это как история с коксолётом, сначала МИДРФ визжал, что это фотомонтаж, а потом это оказались кадры с видео.

0  0
28.06.2019 14:33
то 14:16

Об этом не подумавши:убийцы бы добрались до семьи и окончательно дотравили боевым армейским газом "Новьичьок".На этот раз уже до окончательной смерти. (

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