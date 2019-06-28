Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times прокомментировал так называемое "дело Скрипалей", пишут "Ведомости".
Дело Скрипалей связано с отравлением 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) бывшего советско-российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало поводом для массовой высылки дипломатов обеих стран. Так, власти Великобритании заявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Позже к ним присоединились США, Канада, Украина, Молдавия и большинство стран ЕС – в общей сложности на родину отправились около 150 сотрудников российских диппредставительств. 30 марта Москва объявила персонами нон-грата дипломатов 23 государств.
"Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов... она, как говорят в России, и пяти копеек не стоит. Или пяти фунтов", – рассказал Путин о роли дела Скрипалей в межгосударственных отношениях России и Великобритании.
По его словам, политики двух стран оперируют миллиардными суммами и несут ответственность за судьбы миллионов людей.
"А Скрипаль, оказывается, шпионил против нас. У обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля, может быть, не надо было этого делать? Знаете, бесконечно, что первое: курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом", – подчеркнул Путин.
Также он опроверг причастность России к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери. По его словам, Скрипаль был осужден в России, отбыл свой срок и для государства не представлял никакого интереса. Однако ясно дал понять, что плохо относится к шпионам, которые предали свою страну.
"Измена – самое серьезное преступление, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, – совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", – сказал Путин.
Президент также выразил уверенность, что Россия и Великобритания, несмотря на разногласия в трактовке дела Скрипалей, заинтересованы в полноформатном восстановлении межгосударственных отношений, как и бизнесмены обеих стран готовы сотрудничать друг с другом.
Комментарии
Какая-то странная концовка ответа...
"Всякое может случиться, но знайте: где бы вы ни были, где бы я ни был,. я всегда буду помнить о вас, я обязательно вас найду…"@
Интересно, как сложилась судьба двух полирователей шпилей Петрова и Боширова ?
Так что тереза хочет? Чтоб Петрова и Боширова выдали Британии,их бы там допрашивали для установления истины?Что бы такое про неё сказать,чтоб не сильно обидеть её поклонников?Баба базарная,наверное.
то 13:15
А судьба скрипаля папы и его дочки тебя не волнует?Где они,почему ничего не говорят?Ты в полной уверенности,что бриты тебе мозги не компостируют?
14:08
- гость -
А судьба скрипаля папы и его дочки тебя не волнует?Где они,почему ничего не говорят?
Кому? Убийцам? Что бы дотравили?
28.06.2019 13:15
- гость -
Странная тяга к странным знаниям. Ты из этих?
Это как история с коксолётом, сначала МИДРФ визжал, что это фотомонтаж, а потом это оказались кадры с видео.
Об этом не подумавши:убийцы бы добрались до семьи и окончательно дотравили боевым армейским газом "Новьичьок".На этот раз уже до окончательной смерти. (