Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил о конце эпохи либерализма, пишут "Ведомости".
Путин заявил, что "либеральная идея" пережила свою цель, когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.
По его словам, либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок.
Путин привел в пример решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более одного миллиона сирийских беженцев. Он назвал его "ошибочным" и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.
"Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это", – подчеркнул Путин.
По мнению Путина, "за каждое преступление должно быть наказание". "Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", – заключил президент России.
Как пишет "Газета.ru", в ответ на слова Путина председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с такой точкой зрения. Об этом говорится в обращении Туска на сайте Евросовета.
Туск заявил, что изжила себя не либеральная идея, а "авторитаризм, культ личности и олигархия", даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность.
"Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека", – подчеркнул Туск.
Он также отметил, что международная арена не может превратиться буквально в арену, где "сильный будет диктовать свои условия слабому", а эгоизм будет довлеть над солидарностью, "и где националистические эмоции будут превалировать над здравым смыслом". Он подчеркнул, что мировое сообщество должно стремиться к установлению "справедливого мирового порядка".
Комментарии
Туск заявил, что изжила себя не либеральная идея, а "авторитаризм, культ личности и олигархия", даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность.
Метко подметил.