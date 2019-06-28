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Томенко: к 2043 году соберем половину от запланированных 82 млрд на капремонт

, ИА "Амител"
"В рамках региональной программы капремонта необходимо вдвое увеличить финансирование", – отметил Томенко
Томенко рассказал, что на 2019 год запланирован капремонт более 330 домов / Фото: altairegion22.ru

Томенко рассказал, что на 2019 год запланирован капремонт более 330 домов / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании в Тыве внес ряд предложений по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте региона.

Программа по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Алтайском крае началась в 2014 году. Всего в регионе капитальному ремонту подлежит 8631 многоквартирный дом (24,7 млн квадратных метров), где живут более 931 тыс. человек. Региональная программа по капремонту разработана на 30-летний период, до 2043 года. Общая прогнозная стоимость превышает 82 млрд рублей.

В пятницу, 28 июня, в Кызыле (Республика Тыва) под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло проходит заседание Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". На мероприятии были рассмотрены вопросы реализации региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По словам Меняйло, ряд поручений президента России по этому направлению работы в настоящее время находится на контроле: "Учитывая непрекращающийся процесс старения жилищного фонда в регионах Сибири, системное и качественное проведение ремонта домов сохраняет первостепенную социальную значимость".

Он отметил, что проблем можно избежать, если качественно спланировать, заблаговременно провести конкурсы, заключить договоры и обеспечить должный контроль подрядных организаций. Также он отметил, что в целом в Алтайском крае наблюдается позитивная динамика реализации региональных программ капремонта.

Томенко в ответ рассказал, что в крае ежегодно проводится актуализация программы в целях обеспечения ее финансовой устойчивости. Как правило, из нее исключаются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке в течение года аварийными, а также дома, в которых менее пяти квартир. В 2019 году исключено 145 таких домов.

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"При формировании программы установлен взнос на капитальный ремонт – 5,1 рубля за квадратный метр в среднем по многоквартирным домам. Размер взноса повышался на 5-6% в год исходя из уровня среднего по краю индекса роста платы граждан за коммунальные услуги. На 2019 год размер взноса составляет 5,97 рубля за квадратный метр, что ниже среднего по России уровня на 11,7%. Всего за время действия региональной программы капитального ремонта (с 2014 года) работы выполнены на 1454 объектах (6 млн квадратных метров), тем самым улучшены условия проживания более 200 тысяч человек", – рассказал Томенко.

Он также сообщил, что с начала реализации Программы капремонта на счет регионального оператора (по состоянию на 1 июня 2019 года) поступило 3,8 млрд рублей, подрядным организациям за выполненные работы по капремонту перечислено 3,4 млрд рублей, остаток средств составляет 374 млн рублей. Средний процент собираемости взносов за капитальный ремонт в 2018 году достаточно высокий – 96%. Почти 85% собственников помещений в многоквартирных домах формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора (7314 домов), оставшаяся часть (1317 домов) – на специальном счете по каждому дому.

Всего в 2018 году работы выполнены в 475 многоквартирных домах на общую сумму 1,3 млрд рублей (региональный оператор – 333 дома на 1,2 млрд рублей, фонд капремонта, спецсчета – 142 дома на 119 млн рублей). На 2019 год запланирован капремонт более 330 домов на сумму 1,2 млрд рублей. Из них, по данным на 28 июня, отремонтировано 79 домов (регоператор – 75 МКД, спецсчета – 4).

"По оценке, проведенной Минстроем России совместно с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ, в Алтайском крае общее финансовое обеспечение мероприятий региональной программы составляет 52,6%. Это означает, что если мы такими темпами продолжим собирать плату за капремонт в том размере, который сейчас установлен, с привычным объемом ее индексации, то к 2043 году соберем примерно половину от запланированных 82 млрд рублей. То есть для выполнения обязательств края по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капремонта необходимо вдвое увеличить финансирование. Для этого существует два варианта: либо повысить размер взноса за капитальный ремонт в два раза, что не представляется возможным, либо увеличить софинансирование из бюджета края, но это необходимо согласовать с федеральным центром, в частности с Минфином России", – пришел к выводу Томенко.

"В качестве законодательных мер для обеспечения финансовой устойчивости региональных программ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах предлагаем разрешить перенос срока проведения капитального ремонта на более поздний период (при отсутствии соответствующего решения собственников помещений многоквартирного дома), если уровень платежной дисциплины составляет менее 65%. И предусмотреть освобождение регионального оператора от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд", – заключил губернатор Алтайского края.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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