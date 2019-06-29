Автомобиль после ДТП загорелся и выгорел полностью / Фото: vk.com/incident22
В Алтайском крае в субботу днем, 29 июня, на трассе Барнаул — Камень-на-Оби после села Батурово женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль "Тойота Спасио" вылетел в кювет, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что от удара женщина и двое детей — мальчик около 11 лет и девочка чуть помладше — потеряли сознание. Женщина также была зажата ремнем безопасности.
Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь. Первым остановился Михаил Невзоров, который, рискуя своей жизнью, вытащил женщину и двух детей.
Об этом рассказала очевидица, супруг которой помог вытащить вещи пострадавших, затем вызвал скорую помощь и МЧС.
После этого автомобиль вспыхнул и выгорел полностью. "Это был ужас! Но это железо — главное жизни людей!" — рассказала очевидица происшествия.
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