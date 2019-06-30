Закон о запрете на закупку импортных вин для государственных и муниципальных нужд вступает в силу 1 июля, сообщает "Российская газета".
Вето на участие в госзакупках распространяется на все вина, включая игристые, ликерные, тихие и фруктовые.
Инициатором закона выступил Минсельхоз. В ведомстве считают, что таким образом они поддерживают отечественное виноделие.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил, что особой экономической выгоды для российских производителей этот шаг не несет.
Но в то же время это продемонстрирует, что Россия производит достойное вино, уверен руководитель объединения.
"Во всех уважающих себя винодельческих державах, к которым относится и Россия, никто гостям чужое вино не подает", – подчеркнул Попович.
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