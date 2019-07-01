Утром 1 июля Honda Fit сбила пожилого дорожника, выполнявшего свои должностные обязанности по обслуживанию проезжей части на улице Юрина в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".
По информации отделения пропаганды БДД городского ГИБДД, наезд на 64-летнего пешехода совершила иномарка под управлением женщины 1961 года рождения.
Мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в городскую больницу №1.
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Может пожилой дорожник не смотрел по сторонам и был в наушниках
Может он неожиданно начал ремонтировать дорогу в неустановленном месте