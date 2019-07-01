Aviasales опросил россиян, в какой стране они хотели бы жить, если бы была возможность работать удаленно, сообщает РИА "Новости".
Пятая часть опрошенных (20%) выбрала в качестве идеального места для жизни Италию. Совсем немного от нее отстала Испания, в которой бы хотели проживать 17% респондентов.
В качестве главных аргументов для выбора именно этих государств приводятся близость к морю, приятный климат, качественные продукты, наличие свежих овощей и фруктов.
Тройку замкнул Таиланд (10%). К его плюсам отнесли недорогое жилье, нескончаемое лето, тропические фрукты, безопасность и доброжелательность населения.
Вдвое меньше людей остановили свой выбор на России и США. Первая привлекла дешевизной жизни и безопасностью, а вторая – качеством медицины, продуктов, техники, электроники и дорог.
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