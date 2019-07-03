Середина июля 2019 года запомнится Барнаулу большим театральным событием. Сцена городского Дворца культуры примет знаменитую Мастерскую Виктора Рыжакова – театральную компанию, в которую входят молодой независимый театр "Июльансамбль" и новое поколение – студенты третьего курса Школы-студии МХАТ.

С труппой работает целая плеяда лучших педагогов. Мастерская исследует театральные новации, ищет новый язык, новые формы, опираясь на фундаментальные мхатовские традиции и бесконечно обращаясь к учениям великих мастеров.

Новое поколение актеров выпускает свои первые драматические и музыкальные работы, ездит на свои первые гастроли, организовывает международные экспедиции и участвует в крупнейших российских и зарубежных театральных фестивалях.

В краевую столицу Мастерская привезет спектакли, способные окутать неповторимой атмосферой счастья и показать разные его ипостаси.

Вера в "счастливую, но незбыточную чушь"

16 июля в 19:00 барнаульский зритель сможет увидеть спектакль, имеющий особое для Мастерской значение – "ЧУШ" Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора". Он стал участником нескольких театральных фестивалей, среди них "РУСАЛ ФЕСТИВАL", который проходит в городах Сибири (Красноярск, Новокузнецк, Ачинск), саратовский театральный фестиваль "Уроки Табакова" и др.

Для того чтобы спектакль получил свою жизнь, команда Виктора Рыжакова совершила неповторимое путешествие – паломничество на родину великого русского писателя Виктора Астафьева, в Красноярский край. Две недели Мастерская провела бок о бок с жителями сибирской глубинки, впитывая в себя истории их жизней и смертей, чувств и эмоций, вслушиваясь в рассказы современников, друзей и близких Астафьева о его невероятной жизни и непростой писательской судьбе.

Астафьевские истории, заново пересказанные и переведенные труппой на свой театральный язык, сопровождаются собственными наблюдениями актеров и, конечно же, песнями, без которых невозможно представить сибирскую землю и самого Виктора Петровича Астафьева – тонкого исследователя изломанной, но неистребимой человеческой души.

"ЧУШ" Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора" – это яркая проекция удивительной деревенской веры в "счастливую, но незбыточную чушь", которую сегодня нигде почти и не найти.

Когда "стыдно быть несчастливым"

17 июля 2019 года на сцене Дворца культуры Барнаула воцарится "Оттепель".

Спектакль вырос из экзамена по вокалу и окончательно сформировался на фестивале "Пять вечеров" имени А.М. Володина в феврале 2019 года.

"Оттепель – это Володин", – поделился режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рыжаков. – Оттепель – это то, что с нами происходит, когда мы слышим его тексты, когда мы вдруг пытаемся проникать в сущность его мессенджа, оставленного для нас, – стыдно быть несчастливым".

Володин писал, что на фронте у него была далеко идущая мечта: "Если бы разрешили потом, потом, когда кончится война, и все уже будет позади. Пускай не жить, к чему такая крайность, но просто оказаться там и просто посмотреть вокруг, что будет". И это время наступило. Его "надежд наивных эра – шестидесятые года". Когда в послевоенное время быть счастливым, наконец, разрешили, так, как обычно разрешает тебе только молодость. Без довлеющего груза прошлого сплошным обещанием будущего.

"Оттепель" – это попытка проникнуться особенной атмосферой начала 60-х, воссоздать среду того, далекого поколения молодежи, о которой сегодняшние двадцатилетние ровесники могут только фантазировать, перепевая песни и вчитываясь в тексты этой "великой" эпохи.

Ведь действительно, 1960-е – это особенный этап истории нашей страны, который стал отправной точкой для нового развития многих жанров и направлений в искусстве, новых методов и форм. Поэты-шестидесятники искали свой, непохожий ни на кого новый язык, чтобы создать совершенно новую поэзию – так же появились и те песни, которые двадцатилетние молодые артисты перепевают в спектакле "по-своему". Здесь "Подмосковные вечера" и "Нежность" Пахмутовой, баллады Высоцкого звучат без современных аранжировок, но с особенной эмоцией.