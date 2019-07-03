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МХАТовские традиции и театральные новации: в Барнаул приедет Мастерская Рыжакова

, ИА "Амител"
Большая театральная компания известного московского режиссера Виктора Рыжакова покажет барнаульцам два знаковых спектакля

Середина июля 2019 года запомнится Барнаулу большим театральным событием. Сцена городского Дворца культуры примет знаменитую Мастерскую Виктора Рыжакова – театральную компанию, в которую входят молодой независимый театр "Июльансамбль" и новое поколение – студенты третьего курса Школы-студии МХАТ.

С труппой работает целая плеяда лучших педагогов. Мастерская исследует театральные новации, ищет новый язык, новые формы, опираясь на фундаментальные мхатовские традиции и бесконечно обращаясь к учениям великих мастеров.

Новое поколение актеров выпускает свои первые драматические и музыкальные работы, ездит на свои первые гастроли, организовывает международные экспедиции и участвует в крупнейших российских и зарубежных театральных фестивалях.

В краевую столицу Мастерская привезет спектакли, способные окутать неповторимой атмосферой счастья и показать разные его ипостаси.

Вера в "счастливую, но незбыточную чушь"

16 июля в 19:00 барнаульский зритель сможет увидеть спектакль, имеющий особое для Мастерской значение – "ЧУШ" Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора". Он стал участником нескольких театральных фестивалей, среди них "РУСАЛ ФЕСТИВАL", который проходит в городах Сибири (Красноярск, Новокузнецк, Ачинск), саратовский театральный фестиваль "Уроки Табакова" и др.

Для того чтобы спектакль получил свою жизнь, команда Виктора Рыжакова совершила неповторимое путешествие – паломничество на родину великого русского писателя Виктора Астафьева, в Красноярский край. Две недели Мастерская провела бок о бок с жителями сибирской глубинки, впитывая в себя истории их жизней и смертей, чувств и эмоций, вслушиваясь в рассказы современников, друзей и близких Астафьева о его невероятной жизни и непростой писательской судьбе. 

Астафьевские истории, заново пересказанные и переведенные труппой на свой театральный язык, сопровождаются собственными наблюдениями актеров и, конечно же, песнями, без которых невозможно представить сибирскую землю и самого Виктора Петровича Астафьева – тонкого исследователя изломанной, но неистребимой человеческой души.

"ЧУШ" Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора" – это яркая проекция удивительной деревенской веры в "счастливую, но незбыточную чушь", которую сегодня нигде почти и не найти. 

Когда "стыдно быть несчастливым"

17 июля 2019 года на сцене Дворца культуры Барнаула воцарится "Оттепель"

Спектакль вырос из экзамена по вокалу и окончательно сформировался на фестивале "Пять вечеров" имени А.М. Володина в феврале 2019 года. 

"Оттепель – это Володин", – поделился режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рыжаков. – Оттепель – это то, что с нами происходит, когда мы слышим его тексты, когда мы вдруг пытаемся проникать в сущность его мессенджа, оставленного для нас, – стыдно быть несчастливым".

Володин писал, что на фронте у него была далеко идущая мечта: "Если бы разрешили потом, потом, когда кончится война, и все уже будет позади. Пускай не жить, к чему такая крайность, но просто оказаться там и просто посмотреть вокруг, что будет". И это время наступило. Его "надежд наивных эра – шестидесятые года". Когда в послевоенное время быть счастливым, наконец, разрешили, так, как обычно разрешает тебе только молодость. Без довлеющего груза прошлого сплошным обещанием будущего.

"Оттепель" – это попытка проникнуться особенной атмосферой начала 60-х, воссоздать среду того, далекого поколения молодежи, о которой сегодняшние двадцатилетние ровесники могут только фантазировать, перепевая песни и вчитываясь в тексты этой "великой" эпохи.

Ведь действительно, 1960-е – это особенный этап истории нашей страны, который стал отправной точкой для нового развития многих жанров и направлений в искусстве, новых методов и форм. Поэты-шестидесятники искали свой, непохожий ни на кого новый язык, чтобы создать совершенно новую поэзию – так же появились и те песни, которые двадцатилетние молодые артисты перепевают в спектакле "по-своему". Здесь "Подмосковные вечера" и "Нежность" Пахмутовой, баллады Высоцкого звучат без современных аранжировок, но с особенной эмоцией.                      

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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