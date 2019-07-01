Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу кабинету министров к 2024 году вдвое уменьшить количество жителей РФ с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.
По его словам, все нацпроекты способствуют достижению этой приоритетной цели, так как направлены на повышение уровня жизни россиян.
Уровень жизни складывается, в том числе, из достойно оплачиваемой работы, возможности получить качественное образование и начать собственный бизнес, перечислил Медведев.
По его словам, российское правительство постепенно решает эту задачу. В качестве последних наиболее значимых шагов в этой области он назвал индексацию зарплат бюджетников, пенсий и соцвыплат, а также повышение МРОТ.
"В результате число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек", — констатировал Медведев.
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