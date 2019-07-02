Барнаулец, забравший из офиса микрозаймов 27 тысяч рублей, задержан

Подозреваемый дал признательные показания / Фото: 22.мвд.рф
В Алтайском крае 29 июня в полицию поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в микрокредитном учреждении, расположенном в Барнауле на улице Антона Петрова, сообщает региональное МВД.
Мужчина, угрожая предметом похожим на нож, забрал из кассы около 27 тысяч рублей.
В течение суток сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1967 года рождения, ранее не судимый.
"Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество частично изъято", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
Жаль!!!
отдайся грабителю, поддержи их тяжкий труд, коли их тебе жалко