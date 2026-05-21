В селе на Алтае уже месяц перебои с водой. Люди пьют из родника и стирают в речке

Все из-за порывов, которые никак не могут починить: единственный экскаватор, необходимый для этого, сломался

21 мая 2026, 06:15, ИА Амител

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В селе Новокаменка в Ельцовском районе Алтайского края уже почти месяц огромные проблемы с водой. Об этом amic.ru рассказал депутат местного райсобрания Евгений Ломовских. Подтвердила его слова и глава сельсовета. Причем ситуация со временем только ухудшается — сейчас вода бежит слабеньким напором в небольшой части домов, а в остальных ее нет вообще.

Причина перебоев — в порывах, которые постоянно происходят на старом трубопроводе. Уже несколько недель их никто не чинит — экскаватор, который для этого необходим, сломался.

Добавлено 10:58

Как сообщил Минстрой Алтайского края утром 21 мая (через три часа после выхода материала), восстановление водоснабжения в Новокаменке уже взяли контроль. И якобы еще вчера было принято решение о переброске в село дополнительной коммунальной техники и рабочий экскаватор уже найден.

Пока нет ремонта, ситуация становится все хуже и хуже

Как пояснил Ломовских, проблема в Новокаменке системная — порывы происходят регулярно. Но уже в течение нескольких недель их никто не устраняет, из-за чего напор становится все хуже и хуже.

«Поскольку порывы без ремонта становятся все больше и больше, насос уже не может создать необходимое давление. Это приводит к еще большим порывам. Две недели назад ситуация значительно усугубилась. Наша водонапорная башня уже не накачивается. Воду пытаются подавать по графику, но в дома она не поступает», — рассказал местный депутат.Глава сельсовета Инга Скударнова пояснила, что водонапорная башня в деревне относительно новая — ее заменили несколько лет назад. А вот трубам — около полувека.

Экскаватор, который должен раскапывать землю для ремонта, в районе всего один. Пока он простаивает, все больше сельчан остаются без водоснабжения. Сейчас ситуация уже дошла до критической.

«У нас просто разорвало трубы на скважине. В дома, которые рядышком с этим местом, вода еще прокачивается. Вода есть, хоть и очень слабый напор. Все остальные уже сидят без воды. У нас еще местность неровная, рельефная, поэтому проблемы у всех начались в разное время. Одни уже месяц сидят, другие — две недели. Сама я уже почти неделю сижу без воды», — пояснила Скударнова.Всего в Новокаменке живет чуть больше 160 человек. Основная часть — пенсионеры.

«Примерно 88 домов у нас. Где-то в 15 еще есть слабенький напор, все остальные сидят и ждут, когда им что-то где-то перепадет», — подчеркнула глава сельсовета.

Сельчане берут воду где придется. И уже устали

Поначалу жители пытались справиться с проблемой при помощи смекалки — составляли графики, чтобы вода дошла до всех.

«Мы пытались как-то в одних местах перекрыть, чтобы другие в это время могли набрать воду. Но в последние три дня это уже не помогает. Вода никуда подняться не может. Сама водонапорная башня не может набрать воды, чтобы раздать ее людям», — поясняет Инга Скударнова.Теперь единственный источник питьевой воды — родник, расположенный неподалеку. Те, у кого есть машины, ездят туда и набирают фляги. Те, кто без транспорта, просят о помощи соседей.

«Но и тут не все просто. К нашему источнику нет нормальной дороги. Просим отсыпать, но пока не отсыпали. Там ездят тракторы, разбивают дорогу. А после дождей образуются огромные лужи, как океаны. Ни пройти, ни проехать», — сетует глава сельсовета.У многих есть еще и живность — поить ее, как и стирать одежду, приходится водой из реки.

«Но на речку тоже не набегаешься, чтобы всю скотину напоить. Да и людям я не скажу: идите на речку за водой. Это с моей стороны было бы ужасно. Времена какие, люди давно в космос летают, а мы стираться в речке должны», — не скрывает эмоций Скударнова.

Как будут решать вопрос, до конца неясно

За водоснабжение в Новокаменке отвечает МКП "Ельцовское коммунальное хозяйство". Директор предприятия Александр Ермошкин отказался дать amic.ru комментарий по поводу сложившейся ситуации.

Депутат Евгений Ломовских пояснил, что совсем недавно смог получить от руководителя ответ.

«Он сообщил мне, что запчасть, необходимая для починки экскаватора, должна будет прийти 28 мая. Только после этого можно будет провести ремонт», — сообщил собеседник.Глава сельсовета рассказала, что жителей Новокаменки такая "ясность" совсем не обнадеживает.

«До этого нам вообще ничего не поясняли. А сейчас предлагают посидеть еще без воды до 28 мая. И то, если деталь действительно придет в срок, тогда только с 29 мая начнут чинить порывы. А если не придет? А если там не только одна запчасть "полетела"? Для нас это полная неопределенность», — жалуется Скударнова.Подвоз воды в течение последних недель организован не был. По словам главы, лишь на днях местным жителям предложили такой вариант. Но подвозить собираются только техническую воду. Сельчанам это не нужно — они как можно скорее ждут питьевую.

Жители Новокаменки недоумевают, почему запчасти для единственного экскаватора нельзя было заказать заблаговременно. Перечисляют и другие варианты, которые могли бы сократить сроки решения проблемы: к примеру, обратиться за техникой в соседние районы или нанять частников.

Также Скударнова добавила, что какое-то время назад в селе уже был серьезный порыв на скважине. Тогда проблема начала решаться, только когда о ней узнали в Барнауле. Бригаду на устранение этого повреждения отправляли из Бийска.