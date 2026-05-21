Восстановление водоснабжения в алтайском селе Новокаменка поставлено на контроль

Место порыва обнаружено, в ближайшее время начнутся работы

21 мая 2026, 09:57, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Минстрой Алтайского края взял на контроль ход восстановления водоснабжения в селе Новокаменка Ельцовского района.

Ранее депутат местного райсобрания Евгений Ломовских рассказал amic.ru, что в селе уже почти месяц огромные проблемы с водой. Подтвердила его слова и глава сельсовета. Причем ситуация только ухудшается: вода бежит слабеньким напором только в небольшой части домов, а в остальных ее нет вообще.

«В связи с порывом на участке водопровода диаметром 110 мм ограничено водоснабжение 54 частных домов, попадающих в зону отключения социальных объектов нет. Место порыва обнаружено, в ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы», — рассказали в министерстве.

По поручению Минстроя 20 мая было принято решение о переброске в Новокаменку дополнительной коммунальной техники. Утром 21 мая в село направлен экскаватор из Тогульского района для проведения аварийно-восстановительных работ.

Ход восстановления водоснабжения в селе Новокаменка поставлен на контроль в Минстрое Алтайского края.