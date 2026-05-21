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Восстановление водоснабжения в алтайском селе Новокаменка поставлено на контроль

Место порыва обнаружено, в ближайшее время начнутся работы

21 мая 2026, 09:57, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Минстрой Алтайского края взял на контроль ход восстановления водоснабжения в селе Новокаменка Ельцовского района. 

Ранее депутат местного райсобрания Евгений Ломовских рассказал amic.ru, что в селе уже почти месяц огромные проблемы с водой. Подтвердила его слова и глава сельсовета. Причем ситуация только ухудшается: вода бежит слабеньким напором только в небольшой части домов, а в остальных ее нет вообще.

«В связи с порывом на участке водопровода диаметром 110 мм ограничено водоснабжение 54 частных домов, попадающих в зону отключения социальных объектов нет. Место порыва обнаружено, в ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы», — рассказали в министерстве.

По поручению Минстроя 20 мая было принято решение о переброске в Новокаменку дополнительной коммунальной техники. Утром 21 мая в село направлен экскаватор из Тогульского района для проведения аварийно-восстановительных работ.

Ход восстановления водоснабжения в селе Новокаменка поставлен на контроль в Минстрое Алтайского края.

Новая водонапорная башня в Хомутино / Фото: Министерство строительства Алтайского края

Новые трубы и напорная башня. В алтайском селе решили наболевшую проблему с водоснабжением

Раньше вода была плохого качества и практически не доходила до дальней улицы
НОВОСТИОбщество
Алтайский край вода село Водоснабжение
       

Комментарии 1

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Гость

11:28:40 21-05-2026

Проверьте водонапорные башни в с. Урлашова Шипуновского района. Сделаны с огромными нарушениями в прошлом году.

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