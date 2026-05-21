Бийск закупит 12 новых автобусов за 107 млн рублей

Транспорт должен вмещать 20–25 пассажиров и быть оснащен системой видеонаблюдения

21 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Администрация Бийска объявила закупку 12 автобусов. Начальная цена контракта составляет 107,1 миллиона рублей, сообщается на портале ЕИС "Закупки".

Согласно документации, каждый автобус должен иметь от 20 до 25 посадочных мест и быть оснащен комплексом видеонаблюдения и видеозаписи.

Поставщика планируется определить 2 июня.

Ранее сообщалось, что к осени 2026 года Барнаул должен получить 31 новый автобус. На закупку техники может пойти более 422 млн рублей, а доставить ее в город поставщики должны к 1 октября.