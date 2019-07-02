Губернатор Усс извинился перед жительницей Канска за "качнуть права"

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участницу неприятного диалога.
Ранее появилась видеозапись разговора Усса с местными жителями, пострадавшими от наводнения. Женщина сообщила губернатору, что дорога в плохом состоянии и спросила, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли за жителями вертолеты. Глава региона в ответ заявил, что задавшая вопрос хочет "качнуть права".
Пресс-секретарь главы Красноярского края Елена Уляшева позднее в своем Facebook написала, что "распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста", и важнее, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут жителям Канска.
После Уляшева уточнила, что на дороге, которая вызывала беспокойство жителей, администрация города провела необходимые работы — вода теперь ее не размывает.
"Александр Викторович позвонил Наталье и проинформировал — ее просьба выполнена", — написала пресс-секретарь губернатора, добавив, что Наталья "сегодня утром, как я понимаю, проснулась знаменитой".
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