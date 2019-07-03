6 июля 2019 года в с. Акулово Первомайского района Алтайского края в 12-й раз состоится Фестиваль хорошей песни Евгения Росса.
Праздник является благотворительным мероприятием Евгения Росса с целью поднятия культурного уровня на селе, а также восстановления храма Воскресения в с. Акулово.
Каждый год Евгений Росс привозит своих друзей-артистов, работающих в самых разных музыкальных жанрах, – от поп-музыки до рока и джаза.
В этом году гостей будут радовать своими выступлениями:
- Сам Евгений Росс – истинный сибиряк, певец, поэт, композитор, четырежды лауреат премии "Шансон года в Кремле";
- Рада Рай – обворожительная певица, многократный лауреат премии "Шансон года в Кремле", фестивалей "Ээхх, Разгуляй", "Славянский Базар";
- Игорь Слуцкий – певец и композитор, также многократный лауреат премии "Шансон года в Кремле";
- Детский шоу-театр песни "Каприз" – группа театра "Капризные детки", ставшая уже постоянным участником фестивалей Евгения Росса;
- Группа Владимира Кислова – участник всех 11-ти фестивалей Евгения Росса на Алтае, обеспечивающий живое звучание музыки на протяжении всего мероприятия.
Также гостей ждет дегустация безалкогольных напитков, детская зона и промоплощадка от Барнаульского пивоваренного завода.
ВСЕМ ГОСТЯМ ВХОД СВОБОДНЫЙ
Тел. для справок: 8 923 7948013, 8 903 948 23 31, сайт www.rossmusic.ru
Возрастное ограничение 0+, партнер мероприятия – ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Комментарии