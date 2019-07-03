Среда, 3 Июль, 14:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,23
€ 71,41
Обь
267см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Только хорошие песни: сибиряков приглашают на Фестиваль Евгения Росса

, ИА "Амител"
В программе – Евгений Росс, Рада Рай, Игорь Слуцкий, группа В. Кислова и многие другие

6 июля 2019 года в с. Акулово Первомайского района Алтайского края в 12-й раз состоится Фестиваль хорошей песни Евгения Росса.

Праздник является благотворительным мероприятием Евгения Росса с целью поднятия культурного уровня на селе, а также восстановления храма Воскресения в с. Акулово.
Каждый год Евгений Росс привозит своих друзей-артистов, работающих в самых разных музыкальных жанрах, – от поп-музыки до рока и джаза.

В этом году гостей будут радовать своими выступлениями:

  • Сам Евгений Росс – истинный сибиряк, певец, поэт, композитор, четырежды лауреат премии "Шансон года в Кремле";
  • Рада Рай – обворожительная певица, многократный лауреат премии "Шансон года в Кремле", фестивалей "Ээхх, Разгуляй", "Славянский Базар";
  • Игорь Слуцкий – певец и композитор, также многократный лауреат премии "Шансон года в Кремле";
  • Детский шоу-театр песни "Каприз" – группа театра "Капризные детки", ставшая уже постоянным участником фестивалей Евгения Росса;
  • Группа Владимира Кислова – участник всех 11-ти фестивалей Евгения Росса на Алтае, обеспечивающий живое звучание музыки на протяжении всего мероприятия.

Также гостей ждет дегустация безалкогольных напитков, детская зона и промоплощадка от Барнаульского пивоваренного завода.

ВСЕМ ГОСТЯМ ВХОД СВОБОДНЫЙ

Тел. для справок: 8 923 7948013, 8 903 948 23 31, сайт www.rossmusic.ru

Возрастное ограничение 0+, партнер мероприятия – ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:02
ГИБДД проведет детальную ревизию ПДД с целью их улучшения 0
13:48
Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов 5
13:31
Опубликовано видео нападения на российскую семью в Грузии 9
13:19
Смерть 14 подводников: что произошло на российской секретной подлодке 9
13:02
Только хорошие песни: сибиряков приглашают на Фестиваль Евгения Росса 0
12:46
Россияне этим летом не заметили традиционного снижения цен 0
12:45
Возможность получить 2 диплома сразу: почему абитуриенты выбирают Финуниверситет 0
12:26
Чемпионат по переносу жён пройдет в Барнауле 0
12:11
Расписание пригородных поездов изменится на Алтае в связи с ремонтом пути 0
11:55
РПЦ планирует увеличить число священников для служения в СИЗО 3
11:31
Жительница Канска рассказала подробности беседы с губернатором Уссом 3
11:16
Житель Камня-на-Оби угнал автомобиль, врезался в гараж и убежал 0
11:03
Снимки полного солнечного затмения появились в Сети 0
10:41
На Новом мосту в Барнауле найдено тело молодой женщины 22
10:28
Зарплаты в Барнауле стали самыми растущими, но остаются самыми низкими 15
10:12
Убийство младенца в калининградском роддоме не связывают с экономией лекарств 4
10:02
Профессор из Италии расскажет студентам о бизнес-взаимодействии России и Европы 0
09:51
Совфед хочет предложить ввести в школах курс "Семьеведение" 13
09:31
И дешево, и надежно: где приобрести приборы учета электроэнергии 0
09:25
Жители алтайского района остались без автобусного маршрута в Барнаул 1
09:01
Красота в шаговой доступности: в Барнауле открылся новый салон флористики 2
08:59
Расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян 3
08:45
"Горный За бег": на Алтае пройдет 4-й ежегодный полумарафон и праздник бега 0
08:42
Искалеченная мужем Маргарита Грачева сделала откровенную фотосессию 14
07:51
МХАТовские традиции и театральные новации: в Барнаул приедет Мастерская Рыжакова 1
07:32
Удивить коллег: 5 идей для активного корпоратива, который точно запомнится 0
07:16
Из чего складывается тариф на электричество и можно ли его "заморозить" 6
06:52
Алтайские депутаты соберут средства пострадавшим в паводке в Иркутской области 4
06:32
Фотографии жилых петербургских квартир с историей 3
06:14
Возьмите зонтики: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 июля 0
06:01
Такого не было даже при Ельцине: эксперт о принципе назначения губернаторов 5
05:58
Голикова: Россия катастрофически теряет население, а регионы занижают смертность 9
04:46
Связь между диабетом и антидепрессантами раскрыли ученые 0
03:36
Норвегия рассказала о взрыве газа на глубоководном аппарате Минобороны РФ 3
02:45
Путин поручил разобраться с пособиями и доходами медиков, учителей и спасателей 3
01:20
Два Героя России погибли при пожаре на глубоководном аппарате 1
00:57
Медики рассказали, почему нельзя принимать антибиотики во время гриппа 1
23:47
АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок 3
23:17
Названы возможные причины пожара на глубоководном аппарате Минобороны РФ 1
23:05
Рафт с туристами перевернулся на реке Катунь в Алтайском крае 3
22:33
Губернатор Усс извинился перед жительницей Канска за "качнуть права" 5
22:09
Судимый за убийство житель Алтая обвиняется в новом убийстве 2
21:51
Пожар, унесший жизни 14 подводников, произошел на атомной глубоководной станции 0
21:29
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год 4
20:45
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков 0
20:31
Способ обезопасить жилье от мошенников рассказала эксперт 0
20:04
Жительница Барнаула хотела зарезать "болтливую" соседку по коммуналке 0
19:33
Паломнические туры организовали на могилу Началовой: поглядеть и воду "зарядить" 1
19:03
"Вырвано из контекста": пресс-служба губернатора Усса объяснила "качнуть права" 6
18:46
Тестирование школьников на наркотики прокомментировало Минпросвещения 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.