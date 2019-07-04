Фото: urban3p.ru
Омское метро из-за своей истории давно стало некой достопримечательностью города. Начав строительство в 1992 году, никто и не догадывался, что простоит оно больше двадцати пяти лет, так и не заработав. Первая линия предполагала четыре станции, ее планировалось запустить в 2008 году, но сроки постоянно сдвигались.
В прошлом году региональные власти заявили, что хотят законсервировать проект, так как средств на достройку не нашлось. Как пишет Sibnet, до конца этого года участок от станции "Рабочая" до станции "Маршала Жукова" заполнят цементно-песчаным раствором. На других участках будет осуществлена "сухая" консервация.
Как выглядит знаменитое "недометро" изнутри сейчас, мы можем посмотреть благодаря вылазкам местных сталкеров.
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