В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который подозревается в применении насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщает региональный СК.
"21 июня 2019 года в ночное время на одной из улиц села Кулунда сотрудниками полиции был остановлен ранее неоднократно судимый местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина, в ходе установления его личности, нанес одному из полицейских удар ножом в область живота.
В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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