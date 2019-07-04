Две детские поликлиники на Титова и Белинского будут отремонтированы в Барнауле в 2019 году. Должно начаться и строительство новой поликлиники. Это этом рассказал депутат Алтайского краевого Заксобрания, известный в крае онколог Александр Лазарев.
По словам депутата, в 2019 году власти сделали акцент на ремонте именно детских учреждений.
"В 2019 году будут выполнены работы по капитальному ремонту детской городской поликлиники №5 г. Барнаула (ул. Германа Титова, 16), ремонту детской поликлиники городской больницы №10, г. Барнаула (ул. Белинского, 13)", — сообщил Александр Лазарев.
Эти работы проведут по программе "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций".
В другой программе — краевой адресной инвестиционной — на 2019 года запланировано начало строительства поликлиники в квартале 2002а (г. Барнаул, ул. Лазурная 46). Объект должны достроить в 2022 году. Стоимость объекта — более 1,2 млрд рублей.
В планах до 2024 года строительство двух новых поликлиник в Центральном и Индустриальном районах Барнаула, добавил Александр Лазарев.
Комментарии
В поликлинике на Титова уже был ремонт года 2 назад, а вот в отделение этой же поликлиники на Эмилии Алексеевой зайти страшно - вываливающиеся стены скотчем заклеивавают... мебель с 70 годов..