Жительница Барнаула в соцсетях сообщила, что три девушки жестоко избили ее 60-летнюю маму. Сейчас она ищет очевидцев, сообщается в аккаунте "Барнаул 22".
"3 июля, с 16 до 17 часов, мою маму 60-ти лет жестоко избили около дома по адресу ул. Петрова, 194. Три девицы, расклеивающие объявления, избили ее за то, что она сделала им замечание о расклейке на входной двери, а не на доске объявлений рядом. Били всей толпой, ногами и чем-то тяжелым", – написал пользователь, имя которого не указано.
Пенсионерке помог мужчина на "бежевой или серой машине, проезжавший мимо, остановившийся и отогнавший этих "зверей". Семья пострадавшей разыскивает его, чтобы поблагодарить и помочь в привлечении виновных к ответственности, а также свидетелей.
Сама женщина попала в больницу "с сотрясением, кровопотерей и необходимостью накладывать швы".
Портал Amic.ru обратился в краевое МВД, сейчас там выясняют обстоятельства, комментарий дадут позже.
Комментарии
Какие они девушки? Шмары подзаборные.
Ну клеить где попало - это гадство. Но интересно было бы узнатьи ситуацию с другой точки зрения, сомневаюсь, что она вежливо их попросила не делать этого. Возможно как раз таки анчалось с оскорбления с ее стороны, за что и отхватила. Яж знаем какого важного о себе мнения пенсионерки.
Ну а по факту конечно шмары, что сказать. деградация молодежи на лицо.
Мож она сама кинулась с кулаками, а не замечание сделала. Пенсионерки разные бывают) Вчера в автрбусе 35 кондуктор попросила предьявить удострверение к проездному пенсионерку одну. Что тут началось! Мне было стыдно за эту пенсионерку...
Если девушки получат года по 2 реального срока, то все само собой встанет на свои места. Они займут свое место в жизни. А вообще это наше будущее, их так учили