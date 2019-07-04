В ходе оперативно-разыскной работы по выявлению лиц, причастных к торговле наркотиками через Интернет, были задержаны двое юных жителей Горно-Алтайска.
Как установлено следствием, подростки в марте 2019 года познакомились в Интернете с неустановленным лицом, с которым договорились о том, что будут сбывать синтетические наркотические средства.
Через интернет они получали сообщение о месте "закладки" с крупной партией наркотиков. Затем молодые люди должны были расфасовывать "синтетику" и заложить тайники, в которых хранились бы небольшие "дозы". Там их должны были найти конечные потребители.
Однако преступную деятельность уже в самом начале пресекли правоохранители. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Республике Алтай, у подростков обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения.
Накануне следственный отдел по Горно-Алтайску республиканского СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних подростков.
Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере с использованием интернета". В ближайшее время они предстанут перед судом.
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