Употребление кофе для каждого восьмого россиянина связано со стрессом и даже паникой, сообщает РИА "Новости".
К таким результатам пришли исследователи медико-генетического центра Genotek, проанализировавшие реакцию различных людей на бодрящий напиток.
Они установили, что за эффект борьбы напитка с сонливостью во многом отвечает ADORA2A, так как кофеин блокирует его рецепторы, следствием чего и становится всплеск бодрости.
Совершенно другую реакцию наблюдали ученые у людей с мутацией этого гена. Они ощущали тревожность, стресс и даже панику.
Проанализировав геномы четырех тысяч пациентов, научные сотрудники выявили подобные отклонения у 13% людей.
Соответственно, приблизительно подобное соотношение наблюдается среди всех россиян.
"Таким людям следует скорректировать количество потребляемого кофеина в день, с учетом типа метаболизма, в меньшую сторону", – констатировал генеральный директор Genotek, генетик Валерий Ильинский.
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