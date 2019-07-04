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Каждый восьмой россиянин испытывает стресс от кофе

, ИА "Амител"
Такая реакция на бодрящий напиток связана с мутацией
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Употребление кофе для каждого восьмого россиянина связано со стрессом и даже паникой, сообщает РИА "Новости".

К таким результатам пришли исследователи медико-генетического центра Genotek, проанализировавшие реакцию различных людей на бодрящий напиток.

Они установили, что за эффект борьбы напитка с сонливостью во многом отвечает ADORA2A, так как кофеин блокирует его рецепторы, следствием чего и становится всплеск бодрости.

Совершенно другую реакцию наблюдали ученые у людей с мутацией этого гена. Они ощущали тревожность, стресс и даже панику.

Проанализировав геномы четырех тысяч пациентов, научные сотрудники выявили подобные отклонения у 13% людей.

Соответственно, приблизительно подобное соотношение наблюдается среди всех россиян.

"Таким людям следует скорректировать количество потребляемого кофеина в день, с учетом типа метаболизма, в меньшую сторону", – констатировал генеральный директор Genotek, генетик Валерий Ильинский.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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