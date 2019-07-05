Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал предложение главы Совфеда Валентины Матвиенко ограничить школьников в использовании смартфонов, пишет "Парламентская газета".
"Я считаю, что телефоны в школах не нужны, тем более, смартфоны. Как вариант — пусть дети сделают их в специальные ячейки, предварительно сообщив родителям, что добрались до учебного заведения. Другой вариант — выдавать детям обычные кнопочные телефоны, без выхода в интернет", — сказал Вострецов.
Он отметил, что детям сложно организовать себя самим и не залезать лишний раз в виртуальную реальность.
"Моя дочь каждое лето ездит в оздоровительный лагерь, где у нее просто отбирается телефон и выдается только в выходные, чтобы позвонить родителям", — привел пример депутат.
Ранее Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что гаджеты отвлекают от учебы, а в школах нет условий для их хранения.
Матвиенко считает, что вопрос ограничения использования смартфонов в школах необходимо решить к новому учебному году — 1 сентября. В ответ на это руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по этому вопросу.
В конце ноября 2018 года Вострецов оказался в центре скандала, после того как отправил россиян с двумя-тремя высшими образованиями работать малярами и уборщицами, назвав их белоручками. Он же предложил штрафовать безработных россиян за неуплату взносов в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха.
Комментарии
Матвиенко пусть своих детей воспитает как надо
Ну все, депутаты нашли себе занятие - решать проблему телефонов учеников!
На главной фото я сначала подумал что это даун, извините конечно если это действительно он. Но есть у даунов что то общее в лице, когда смотришь то понимаешь что это он. На физическом плане какая то черта общая