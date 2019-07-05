Фото: kremlin.ru
В Ватикане 4 июля состоялась уже третья по счету встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском. Беседа продлилась около часа. Как пишет Русская служба BBC со ссылкой на Службу печати Святого престола, папа Франциск обсудил с российским лидером международные проблемы, сделав акцент на ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле.
По окончании беседы глава Российского государства и Папа Римский Франциск обменялись памятными подарками: понтифик преподнес Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент "не забыл Рим", Владимир Путин в ответ подарил икону с апостолами Петром и Павлом и диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех".
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