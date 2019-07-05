Алтайские медики победили на Всероссийском конкурсе лучших врачей года

Два специалиста из Алтайского края победили на Всероссийском конкурсе лучших врачей года, сообщается на официальном сайте региона.

Окулист Краевой клинической больницы Ольга Смирнова стала победителем в номинации "Лучший офтальмолог" на Всероссийском конкурсе лучших врачей.

Заведующий отделением патологической анатомии, врач-патологоанатом Алтайского онкологического диспансера Ашот Авдалян занял второе место в номинации "Лучший эксперт".

Как сообщили в краевом Минздраве, представители региона на протяжении последних лет занимают призовые места во всероссийском финале конкурса.

На региональном этапе ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства "Лучший врач года" в Алтайском крае. Его главной целью является повышение авторитета профессии врача, распространение передовых форм и методов работы, внедрение достижений науки в практику здравоохранения, а также определение лучших врачей, работающих в медицинских организациях региона.

Ранее сообщалось, что специалисты Алтайского краевого онкологического диспансера первыми в регионе начали проводить иммуногистохимические исследования для уточняющей диагностики рака. Как рассказал Ашот Авдалян, главная проблема лечения онкологических заболеваний в том, что типов опухолей существует великое множество. По его словам, иммуногистохимические исследования помогают составить "молекулярный портрет" рака, выбрать оптимальный план лечения и избежать назначения заведомо неэффективной, но при этом довольно токсичной терапии.

Ольга Смирнова ранее рассказала, что все больше жителей Алтайского края страдают от глазных болезней, а особенно предрасположены к катаракте. По ее словам, это связано с жестким климатом в регионе, обменными болезнями и чрезмерной инсоляцией.