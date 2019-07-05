Раскрыта причина смерти хирурга Новоалтайской больницы имени Литвиненко, случившейся в мае 2019 года.

Представитель СУ СКР по Алтайскому краю Татьяна Эрдле рассказала порталу Sibnet.ru, что следователи не нашли в его гибели никаких оснований для возбуждения уголовного дела.

По ее словам, 28-летний сотрудник хирургического отделения медучреждения отравился спиртным и медикаментами. В его крови обнаружили высокую концентрацию алкоголя.

Напомним, врач умер во время двухсуточного дежурства. После смены он зашел в ординаторскую, а наутро коллеги обнаружили его безжизненное тело. Медики констатировали смерть. У погибшего осталась жена и малолетний ребенок.