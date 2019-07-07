Как не сгореть на солнце и что делать, если ожог уже получен

Чтобы не сгореть на солнце, следует пользоваться солнцезащитным кремом, а также отказаться от лайма, моркови, сельдерея и укропа, рассказал Medicalxpress дерматолог канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки.

По ее словам, эти продукты увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам. Также ни в коем случае нельзя спать под палящем солнцем, подчеркнул специалист.

Как сообщает газета "Известия" ожог не стоит мазать йогуртом, лимоном или растительным маслом. Намного надежнее этих народных средств обычная влажная ткань, крем с гидрокортизоном или увлажняющий без отдушек.

Для уменьшения воспаления кожи можно принять ибупрофен и пить как можно больше воды. В случае появления небольших пузырьков следует воспользоваться антибиотиком. Если же пузыри крупные, появляется корка либо ощущается тошнота, нужно срочно обратиться к врачу.